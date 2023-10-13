Прокуратура Петербурга запросила 500 тысяч рублей компенсации для упавшей на наледи пенсионерки

В прокуратуру Приморского района обратилась 72-летняя женщина и рассказала о полученной травме из-за падения на гололеде, об этом 13 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомством установлено, что в марте 2023 года петербурженка выходила из парадной дома №23 на улице Дибуновской и на последней ступеньке лестницы поскользнулась и упала на наледи, почувствовав хруст и сильную боль.

Медики скорой помощи отвезли женщину в больницу, где ей диагностировали множественные переломы поясницы и таза. Пенсионерке пришлось сначала ходить с ходунками, а теперь с палочкой.

Прокурорская проверка показала, что падение произошло из-за плохой уборки ООО "Жилкомсервис №2 Приморского района". Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации в размере 500 тысяч рублей. Заявление находится на рассмотрении.

Фото: ЗАКС.Ру