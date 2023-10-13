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В Петербурге открыли памятник Жанне д’Арк

фото ЗакС политика В Петербурге открыли памятник Жанне д’Арк

В Советском переулке состоялось открытие памятника Жанне д’Арк, в котором приняли участие члены ассоциаций "Друзья Жанны д’Арк" и "Бермонтской богоматери", об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

"Жанна д’Арк — национальная героиня Франции, символ мужества, благородства, самоотверженности, преданности своему народу и беззаветной любви к Родине", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Рядом с памятником располагается школа с углубленным изучением французского, а также католический собор Успения Пресвятой Девы Марии.

Автором стал французский скульптор Борис Лежен, который в 2023 году получил российское гражданство.

Фото: пресс-служба Смольного


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