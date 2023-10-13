КС разрешил полицейским брать больничные в частных клиниках

Конституционный суд рассмотрел жалобу новосибирского полицейского Сергея Елисеева на решения нижестоящих инстанций. Заявитель отстаивал свое право на лечение и получение больничных в частных медицинских учреждениях.

Пользование услугами частной клиники стоило правоохранителю в 2020 году увольнения. В предыдущих исках полицейский указывал, что требовавшуюся ему помощь ведомственные учреждения при МВД были оказать не в состоянии.

"Отказ от освобождения сотрудника от службы может быть обжалован в суде. Если же решение суда по такому делу еще не принято, то при безотлагательном характере лечения в частном медучреждении отсутствие на службе не может служить основанием для увольнения", - гласит позиция Конституционного суда.

Примененную к истцу норму права (ч. 1 ст. 65 ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") сочли противоречащей основному закону. Дело Елисеева будет пересмотрено.

Фото: ЗАКС.Ру