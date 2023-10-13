В Петербурге открыли еще две площадки для выгула собак

Две новых площадки для выгула собак открыли 13 октября для петербуржцев, передает пресс-служба Смольного. Одна из них находится на Васильевском острове (Средний проспект, 91), другая — на Пискаревке (угол Меншиковского проспекта и улицы Верности). Помимо урн и инвентаря для уборки, на таких участках имеются тренажеры для поддержания физического здоровья животных.

"Пса необходимо выгуливать, убирать за ним. Специальные площадки обеспечивают комфортные и безопасные условия для питомцев и их хозяев", - отметил губернатор Александр Беглов.

Ранее в 2023 году было открыто два подобных объекта на Петроградской стороне (угол переулка Нестерова и Зверинской улицы) и на территории МО № 65 (Яхтенная улица, 28).

До конца года обустроят "собачьи" площадки в Кронштадте (возле дома № 3 на улице Гидростроителей) и на в Калининском районе (между домами № 22 и № 24 по Лабораторному проспекту).

фото: gov.spb.ru