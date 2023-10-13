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Новости 17:19

Водоканал Петербурга подготовил объекты и сети к зиме

фото ЗакС политика Водоканал Петербурга подготовил объекты и сети к зиме

Петербургский Водоканал завершил работы по подготовке сетей и объектов водоотведения и водоснабжения к зимнему сезону 2023-2024, об этом 13 октября сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Проверки показали, что все объекты Водоканала готовы к зиме на 100%. Специалисты проверили водопроводные и канализационные сети, насосные станции, очистные сооружения, водозаборы, котельные и объекты теплоснабжения.

Также предприятие обеспечено нужной техникой для бесперебойного водоснабжения в городе. 

В Водоканале отметили, что чаще всего нарушения на сетях возникают в осенне-зимний период, когда происходят резкие перепады температуры на несколько градусов ниже нуля.

Фото: vodokanal.spb.ru


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