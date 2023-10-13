Путину хочется, чтобы курс доллара был "чуть-чуть пониже"

Президент Владимир Путин в своем выступлении на саммите стран СНГ в Бишкеке коснулся экономической тематики и высказался о колебаниях курса доллара.

"Для бюджета нам нужно, чтобы курс был чуть-чуть пониже", - произнес он с трибуны.

По мнению Путина, соотношение рубля и доллара не связано с отечественными проблемами в экономике, которая ему представляется стабильной. Ситуацию, уверен глава государства, определяет исключительно валютное регулирование.

"Мы от него полностью отказались, но в современных условиях, судя по всему, наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом, в этом все и дело", - пояснил Путин.

Отметим, неделя началась с того, что доллар на московской бирже превысил отметку в сто рублей, достигнув тем самым максимального значения за последние годы.

фото: kremlin.ru