В Ленобласти сотрудницу полиции обвинили в исчезновении сотни банок икры

Волосовский суд Ленобласти поместил под домашний арест начальницу отдела районных участковых Елену Овчареву. Она фигурирует в деле о превышении служебных полномочий (ст. 286 УК), передает региональное издание 47news.

По версии силовиков, в начале месяца Овчарева якобы потребовала от подчиненного отдать ей продукты, изъятые в ходе рейда против нелегальной торговли. После этого консервы пропали в неизвестном направлении.

Речь идет о 123 банках с красной икрой, в общей сложности весивших 19 кг. Подавший заявление владелец изъятой продукции оценил ущерб почти в 50 тысяч рублей.

Первоначально СК квалифицировал случившееся как кражу (ст. 158 УК). Правоохранители устанавливают, куда исчез деликатес и кто может быть к этому причастен.

Фото: ЗАКС.Ру