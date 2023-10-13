Милонов ищет героев для своего фильма про алиментщиков

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов рассказал о намерении снять документальный фильм об институте алиментов и о тех, кто их принципиально или систематически отказывается выплачивать. Единоросс нуждается в героях, согласных сняться в его проекте, о чем он сообщил в своем новом видеообращении.

В первую очередь петербуржца интересуют женщины, которые не могут добиться выплат от отцов своих детей, однако ими дело не ограничивается.

"Есть мужчины, которые готовы содержать детей и, возможно, выплачивать алименты достойные. Но считают, что требование платить на ребенка миллион рублей со стороны мамы — это слишком и это попытка мамы, возможно, жить за счет алиментов и не только самой одной", - рассказал депутат, призвав желающих присылать ему краткие личные сюжеты и координаты.

Отметим, что Милонов годами уничижительно высказывается в прессе против мужчин, которые не платят алименты, и даже призывает лишить их части гражданских прав.

Фото: ЗАКС.Ру