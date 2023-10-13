В Петербурге появится больше 100 новых пространств в 2024 году

В 2024 году в Петербурге планируют открыть больше 100 новых общественных пространств на деньги городского бюджета, об этом 13 октября пишет ТАСС со ссылкой на слова руководителя Центра компетенции по вопросам формирования комфортной городской среды комитета по благоустройству Петербурга Ольги Черданцевой.

Черданцева отметила, что с 2019 года в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" было открыто 224 объекта. В 2023 году сдано более 60 пространств.

По словам Черданцевой, в городе будут создавать новые или реставрировать старые скверы, парки, набережные и каналы. Среди горожан такие места пользуются большим спросом.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга