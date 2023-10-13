На Кронштадтском шоссе ограничили движение из-за расширения дороги

С 14 октября закроется движение на участке от улицы Литве до улицы Адмирала Грейга на Кронштадском шоссе, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Дорожки демонтируют старое покрытие, переустановят инженерные сети, а сама проезжая часть расширится до 4 полос.

До апреля 2024 года автомобилистам придется двигаться по боковому проезду вдоль участка.

Дорогу от Комплекса защитных сооружений Петербурга до Цитадельской дороги расширят, чтобы увеличить пропускную способность. Также шоссе планируют оснастить новыми светофорами, тротуарами, велодорожкой и освещением.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга