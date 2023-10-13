ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13 октября, 21:21

Петербургского журналиста Ковальченко* признали иноагентом

фото ЗакС политика Петербургского журналиста Ковальченко* признали иноагентом

Минюст России 13 октября пополнил список иностранных агентов. Ведомство включило в него петербургского журналиста, бывшего главного редактора MR7 Сергея Ковальченко*.

Минюст сообщил, что Ковальченко* проживает за пределами России. Также в вину журналисту поставили открытую поддержку властей Украины и распространение материалов иноагентов:

"С. В. Ковальченко* распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике". 

Вместе с Ковальченко* список иностранных агентов пополнили 11 человек. Среди них правозащитница Ольга Романова** и бывший топ-менеджер "Газпромбанка" Игорь Волобуев***, уехавший воевать на стороне Украины. 

 

*Минюст внес Сергея Ковальченко в список иноагентов

**Минюст внес Ольгу Романову в список иноагентов

***Минюст внес Игоря Волобуева в список иноагентов

 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама