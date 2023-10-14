Матвиенко поторопила руководство Омана с введением безвизового режима

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к властям Омана, желая скорейшего утверждения безвизового режима между обеими странами. Свое желание она артикулировала во время личной встречи с председателем Госсовета Аль Халили.

"Нам кажется важным подписать соглашение о безвизовом режиме для граждан с обычными паспортами, это бы увеличило количество посещений (туристов) между нашими странами. Проект направили в Оман, просим посодействовать в ускорении согласования и подписания", - приводит ее слова "Интерфакс".

По сведениям Матвиенко, товарооборот между двумя странами в годовом выражении вырос в 2,6 раза. Он составил 250 млн долларов.

Аль Халили пообещал подготовиться к ответному визиту в Москву и рассказать о принятых решениях. Встреча на территории России должна состояться до конца календарного года.

Фото: ЗАКС.Ру