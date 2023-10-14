На Чичваркина* составили иноагентский протокол

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина*. На карточку его дела обратила внимание "Медиазона"**.

Бизнесмену вменяют в вину нарушение законодательства об иноагентах. Протокол на него составили по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Органы власти РФ считают, что он своевременно не предоставил специальный "иноагентский" отчет. Дата судебного заседания по его протоколу пока не назначена.

Чичваркин*, основавший в России компанию "Евросеть", в течение последних пятнадцати лет проживает в Лондоне. Он известен своим винным магазином, рестораном и высказываниями на политические темы. Бизнесмен принципиально не маркирует свой контент в соцсетях "иноагентской" плашкой.

*Минюст внес Евгения Чичваркина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: Живой гвоздь / YouTube (скриншот)