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Новости 17:58

Российские рестораторы стали жаловаться на нехватку куриного мяса

фото ЗакС политика Российские рестораторы стали жаловаться на нехватку куриного мяса

Глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров рассказал о дефиците куриного мяса, с которым столкнулись предприятия общественного питания.

"На птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов, издержек", - приводит его слова "Коммерсант".

При этом Бухаров выразил уверенность, что проблема скоро разрешится. Тем временем в Минсельхозе ТАСС сообщили, что на потребительском рынке мяса птицы достаточно.

По последним данным Росстата, с начала года куриное мясо подорожало на 26,39%.

фото: pixabay


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