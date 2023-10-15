Суд в Петербурге арестовал автора проукраинского граффити

Красногвардейский районный суд заключил 14 октября под стражу Олега Пронина, изобразившего на стене сердце в знак положительного отношения к ВСУ. Против него выдвинуты обвинения в хулиганстве по политическим мотивам (ч. 2 ст. 214 УК РФ) и в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно сведениям дознания, не позднее вечера 12 октября Пронин нарисовал граффити на стенах домов по Среднеохтинскому проспекту и по Синявинской улице. Речь идет о сделанных черной краской "надписях и стилизованном рисунке сердца в знак любви и уважения к ВСУ и начальнику ГУР Украины", уточнила пресс-служба судов. При этом фигурант якобы руководствовался "мотивом политической и национальной ненависти".

Также в вину Пронину поставили приобретение и хранение у себя дома боеприпасов для ТТ и ППШ, М-56.

Дознание ходатайствовало об избрании для Пронина меры пресечения в виде ареста. Фигурант выступил против этого, уточнив при этом, что вину признает, однако скрываться не намерен.

Суд отправил петербуржца в СИЗО до 11 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру