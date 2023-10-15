Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нападений на петербуржцев

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нападений на жителей Петербурга, сообщила 15 октября пресс-служба силового ведомства. Информацию о случаях агрессии сотрудники СК почерпнули из неназванного канала в Telegram.

"В одном из Telegram-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры своих похождений в социальные сети", — говорится в сообщении Следкома.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя Главного следственного управления по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад. Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате СК.

Ранее в МВД сообщили об организации проверки по факту обнаружения в одном из Telegram-каналов видеозаписей, "на которых запечатлена группа лиц, совершающих противоправные действия на территории города Санкт-Петербурга". По данным 78.ru, ролики выкладывает 18-летний молодой человек.

Фото: пресс-служба СК