Кабмин установил санкции для недобросовестных подрядчиков при капремонте

Российское правительство установило дополнительные меры для привлечения к капитальному ремонту жилых домов только добросовестных подрядчиков, сообщили в пресс-службе кабмина. Постановление об этом будет опубликовано.

Согласно документу, предполагается исключать из реестра квалифицированных подрядных организаций компании, замеченные в различных нарушениях. Также их будут на год отстранять от участия в конкурсах на проведение капремонта.

Санкции будут вводиться в том числе за предоставление неверных сведений о компании.

"До сих пор компания могла быть исключена из реестра только за грубые нарушения, например, за неоднократный отказ от исполнения контракта по выигранному тендеру", — отметили в правительстве.

Также компанию смогут отстранять от участия в торгов в случае приостановки по жалобам граждан ее права на выполнение работ.

Фото: ЗАКС.Ру