Длительность процедуры банкротства в России выросла до трех лет

За прошедшие семь лет длительность процедуры банкротства юридических лиц в России увеличилась более чем в полтора раза, сообщили 15 октября "Известия" со ссылкой на данные Федрезерва.

Согласно проанализированным данным, с 2016 по 2023 годы продолжительность процедуры банкротства компаний достигла трех лет, увеличившись в 1,7 раза. Если семь лет назад длительность процедуры составляла 641 день, то теперь она выросла до 1073 дней. Наиболее заметное увеличение продолжительности банкротства произошло в 2020 году и в 2021 году относительно предыдущего. В первом случае рост составил 12 %, до 842 дней, во втором — 13,4 %, до 954 дней.

Как сообщил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов, увеличению продолжительности процедуры способствуют три фактора. "Причины удлинения сроков в усложнении банкротного законодательства, появлении новых институтов (например, субсидиарная ответственность) и развитии уже существующих (оспаривание сделок)", — заявил он изданию. В свою очередь, глава департамента судебной практики Росбанка Дмитрий Перепечин указал на увеличение загруженности судов как на причину наблюдаемой ситуации.

Глава Федресурса Алексей Юхнин отметил, что рост продолжительности процедуры не привел пока к достижению необходимого кредиторам уровня возврата средств. По его словам, за последний год процент выплат заимодавцам увеличился на 10 %. Подобный уровень едва ли устраивает кредиторов, выразил мнение он.

Фото: ЗАКС.Ру