В Минфине объяснили нежелание повышать НДФЛ для обеспеченных россиян

Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян со сбережениями не соответствует интересам государства, следует из заявления замглавы Минфина Алексея Сазанова в интервью "Ведомостям". По словам чиновника, накопления важны в условиях недопуска России к внешним заимствованиям, а увеличение налога стимулировало бы граждан тратить имеющиеся средства.

Сазанов признал, что доля косвенных налогов в тратах выше у людей с низким уровнем дохода. Такие граждане вынуждены тратить более заметную часть своих средств на текущее потребление, между тем как косвенные налоги и акцизы заложены именно в стоимость совершаемых покупок.

"Здесь надо понимать, что сбережения — это источник инвестиций в экономике, который крайне важен для создания новых рабочих мест и долгосрочного экономического роста. Поэтому люди, которые сберегают часть своего дохода, а не пускают его на текущее потребление, не менее важны для экономики", — высказал мнение замглавы Минфина. По его мнению, увеличение ставки НДФЛ для таких людей заставило бы их больше тратить, что негативно сказалось бы на объемах накоплений и, опосредованно, на темпах экономического роста.

В России ставка НДФЛ составляет 13 % от доходов для лиц с доходами менее пяти миллионов рублей в год. Граждане с доходами выше этой отметки платят налог в размере 15 % от поступающих средств.

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