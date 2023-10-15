Беглов поведал, как отец учил его справляться с предательством

День отца отмечается в России 15 октября. В честь праздника губернатор Александр Беглов поделился рассказом о том, как собственный отец учил его справляться с пережитым предательством.

Рассказ градоначальника был опубликован в его аккаунтах в соцсетях днем в воскресенье. Беглов заявил, что отец-фронтовик оказал на него "огромное влияние" и поделился в связи с этим историей из времен своей молодости.

Согласно рассказу, учившийся тогда в восьмом классе Беглов явился домой расстроенным, что заприметил его отец. Будущий губернатор якобы не хотел говорить о причинах переживаний, но не смог уйти от беседы и был вынужден поведать, что "друг Алешка" предал его.

"Отец посмотрел внимательно, выдержал паузу, а потом говорит: "Радуйся, сын мой". Я даже на стуле подпрыгнул: "Пап, чему тут радоваться? Лучший друг оказался предателем!". И тогда он произнес лишь одну фразу: "Хорошо, Саша, что не ты"", — пересказал события Беглов.

Поделившись историей, чиновник резюмировал, что отцовская вера в него и советы и сейчас помогают ему на жизненном пути.

Фото: ЗАКС.Ру