Дирекция КЗС сообщила о предотвращении особо опасного наводнения в Петербурге

Комплекс защитных сооружений Петербурга (КЗС) не позволил разыграться в городе "особо опасному" наводнению, сообщила 15 октября дирекция КЗС в своем Telegram-канале. К настоящему моменту створы дамбы уже открыты.

Согласно сообщению, в воскресенье "комплексом защитных сооружений предотвращено особо опасное наводнение, расчётным уровнем +222 см".

В 15:00 состоялось открытие затворов дамбы, препятствующей наводнениям в городе. К настоящему времени судоходный канал С-1 Кронштадтского фарватера вновь открыт для движения судов.

По сообщению дирекции, за время существования дамбы удалось предотвратить 35 морских нагонных наводнений в Петербурге.

Фото: Telegram-канал дирекции КЗС (скриншот видео)