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Муниципал 9:18

С администрации МО "Полюстрово" хотят взыскать компенсацию за упавшее на балкон дерево

фото ЗакС политика С администрации МО "Полюстрово" хотят взыскать компенсацию за упавшее на балкон дерево

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку после обращения 67-летней петербурженки по факту упавшего дерева, которое выбило окно в ее квартире, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомством установлено, что в июле 2023 года из-за плохой погоды на балкон квартиры в доме на улице Крюкова упало дерево и разбило стекло. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

После экспертного исследования было установлено, что дерево нуждалось в санитарной обработке.

Проверка прокуратуры показала, что администрация МО "Полюстрово", которая занимается состоянием деревьев и кустарников, не выполнила свои обязанности надлежащим образом.

Районный прокурор направил в суд иск о взыскании с администрации МО "Полюстрово" суммы причиненного ущерба.

Фото: unsplash.com


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