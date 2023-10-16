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Новости 10:44

Компания Hines продает "Outlet Village Пулково" в Шушарах за 9 млрд рублей

фото ЗакС политика Компания Hines продает "Outlet Village Пулково" в Шушарах за 9 млрд рублей

Американская компания Hines продает аутлет-комплексы в Петербурге и Московской области, об этом сообщили "Ведомости".

Речь идет о продаже центров "Outlet Village Пулково" в Шушарах за 8-9 млрд рублей и "Outlet Village Белая Дача" в Котельниках за 11-12 млрд рублей. Сейчас компания рассматривает предложения от инвесторов. Претенденты на покупку неизвестны.

В 2015 году компания Hines запустила первую очередь центра в Петербурге. В 2018 году вторая очередь комплекса начала работу, общая площадь центра увеличилась до 22 тысяч квадратных метров.

Фото: ЗАКС.Ру


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