Компания Hines продает "Outlet Village Пулково" в Шушарах за 9 млрд рублей

Американская компания Hines продает аутлет-комплексы в Петербурге и Московской области, об этом сообщили "Ведомости".

Речь идет о продаже центров "Outlet Village Пулково" в Шушарах за 8-9 млрд рублей и "Outlet Village Белая Дача" в Котельниках за 11-12 млрд рублей. Сейчас компания рассматривает предложения от инвесторов. Претенденты на покупку неизвестны.

В 2015 году компания Hines запустила первую очередь центра в Петербурге. В 2018 году вторая очередь комплекса начала работу, общая площадь центра увеличилась до 22 тысяч квадратных метров.

Фото: ЗАКС.Ру