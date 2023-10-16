Экс-адвокат Марк Фейгин* объявлен в розыск

Бывший адвокат Марк Фейгин* объявлен в России в розыск, об этом 16 октября пишет ТАСС со ссылкой на базы розыска МВД России.

Как сказано в карточке розыска, Фейгин* разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно — не уточняется.

В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что экс-адвоката разыскивают по статье о фейках об ВС РФ (ст.207.3 УК РФ). Также там отметили, что Фейгин* после начала СВО принимал участие в деятельности "Съезда народных депутатов"**.

*Минюст внес Марка Фейгина в список иноагентов

**Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию "Съезд народных депутатов"

Фото: ЗАКС.Ру