Дворцовую площадь хотят сделать доступнее для уличных музыкантов

Комитет по культуре Петербурга подготовил изменения, согласно которым Дворцовая площадь станет доступнее для уличных музыкантов, об этом 16 октября пишет "Петербургский дневник".

В Петербурге закон об уличных музыкантах действует с 1 мая 2023 года. На данный момент в городе есть 164 точки для выступлений, однако, как пишет "ПД", у уличных музыкантов остались вопросы по поводу выступлений на Дворцовой площади, где один организатор может забронировать точку на 30 дней.

Комитет по культуре города приготовил изменения, по которым бронь точки на Дворцовой площади можно сделать не более чем на 5 дней, а выступление не может превышать 3 часов.

В ведомстве считают, что такие меры помогут создать здоровую конкуренцию и снять напряжение между музыкантами.

Фото: ЗАКС.Ру