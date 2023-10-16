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Новости 12:48

Комитет Госдумы поддержал введение ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии

фото ЗакС политика Комитет Госдумы поддержал введение ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии и рекомендовал принять инициативу в первом чтении, об этом 16 октября пишет "Коммерсантъ".

Поправки могут коснуться статей о дискредитации ВС РФ (ст.280.3 УК РФ) и о фейках о ВС РФ (ст.207.3 УК РФ). Их предлагают дополнить понятием "войска национальной гвардии РФ". 

Если поправки будут приняты, то за дискредитацию или ложную информацию в отношении добровольцев Росгвардии может грозить срок до 15 лет по статье о фейках об армии и до 7 лет по статье о дискредитации.

Фото: ЗАКС.Ру


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