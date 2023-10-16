Прокуратура Петербурга добилась устранения недостатков, допущенных при капремонте шести домов

Прокуратура Центрального района Петербурга заинтересовалась качеством капитального ремонта на шести адресах, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В ходе проверок ведомства был выявлено, что в доме № 46 на 8-й Советской улице, в доме № 16 на Гангутской улице, в домах № 5 и № 20 на Невском проспекте, в доме № 20 на улице Рубинштейна и в доме № 7 на Тульской улице был сделан некачественный капитальный ремонт.

Например, в доме на 8-й Советской улице не выполнили герметизацию стыков, на фасаде оставлены трещины с отслоением краски и не выполнено обрамление проема угловой сталью.

Прокурор внес представления в адрес заказчика работ и подрядных организаций, выполнявших капремонт. Требования прокуратуры были удовлетворены, а нарушения устраняются.

Фото: ЗАКС.Ру