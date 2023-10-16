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Новости 13:46

Прокуратура Петербурга добилась устранения недостатков, допущенных при капремонте шести домов

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга добилась устранения недостатков, допущенных при капремонте шести домов

Прокуратура Центрального района Петербурга заинтересовалась качеством капитального ремонта на шести адресах, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В ходе проверок ведомства был выявлено, что в доме № 46 на 8-й Советской улице, в доме № 16 на Гангутской улице, в домах № 5 и № 20 на Невском проспекте, в доме № 20 на улице Рубинштейна и в доме № 7 на Тульской улице был сделан некачественный капитальный ремонт.

Например, в доме на 8-й Советской улице не выполнили герметизацию стыков, на фасаде оставлены трещины с отслоением краски и не выполнено обрамление проема угловой сталью.

Прокурор внес представления в адрес заказчика работ и подрядных организаций, выполнявших капремонт. Требования прокуратуры были удовлетворены, а нарушения устраняются.

Фото: ЗАКС.Ру


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