Более 3,1 млн человек проехали на двухэтажных поездах через Петербург за полгода

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) перевезли за полгода 3,1 млн пассажиров, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе ОЖД.

Это больше на 11%, чем за аналогичный период 2022 года. Доля пассажиров, выбирающих поездки на двухэтажных поездах, составила 21,3% от общего объема перевозок АО "ФПК" в следовании на ОЖД.

Самыми популярными направлениями двухэтажных поездов стали Петербург – Москва, Москва – Петрозаводск и Петербург – Мурманск.

Также в пресс-службе напомнили, что двухэтажные поезда курсируют и на более длинные дистанции, например, до Адлера, Костромы и Белгорода.

Фото: ЗАКС.Ру