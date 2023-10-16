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Новости 14:47

Более 3,1 млн человек проехали на двухэтажных поездах через Петербург за полгода

фото ЗакС политика Более 3,1 млн человек проехали на двухэтажных поездах через Петербург за полгода

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) перевезли за полгода 3,1 млн пассажиров, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе ОЖД.

Это больше на 11%, чем за аналогичный период 2022 года. Доля пассажиров, выбирающих поездки на двухэтажных поездах, составила 21,3% от общего объема перевозок АО "ФПК" в следовании на ОЖД. 

Самыми популярными направлениями двухэтажных поездов стали Петербург – Москва, Москва – Петрозаводск и Петербург – Мурманск.

Также в пресс-службе напомнили, что двухэтажные поезда курсируют и на более длинные дистанции, например, до Адлера, Костромы и Белгорода.

Фото: ЗАКС.Ру


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