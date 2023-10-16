ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:23

Активисту Врански угрожают заявлением по статье о дискредитации армии

фото ЗакС политика Активисту Врански угрожают заявлением по статье о дискредитации армии

Петербургский активист Красимир Врански рассказал о шантаже со стороны незнакомца, с которым он столкнулся в социальных сетях.

Его заочный собеседник требует удаления некоторых постов из сообщества "Красивый Петербург". В противном случае он грозит пожаловаться на Врански в полицию: заявление по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) с анализом контента, публикуемого активистом, якобы уже готово.

"Солидный такой, проработанный донос. Ссылки на посты, в которых я, якобы, что-то дискредитирую, с выжимками и пояснениями", - рассказал градозащитник в своем Telegram-канале.

В результате в полицию обратился уже сам Врански, пожаловавшийся на шантаж и вымогательство.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама