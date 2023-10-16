Путин по видеосвязи поучаствовал в открытии нового моста через Свирь

Президент Владимир Путин подключился по видеосвязи к открытию нового моста через Свирь в Подпорожье. Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, переправу под названием мост Победы открыли с двойным опережением сроков: на ее строительство ушло три года вместо запланированных шести.

По словам Путина, новый объект, на который потратили 4,5 млрд рублей, "повысит связанность населенных пунктов на этой территории".

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что жители Подпорожья ждали нового моста более полувека. Чиновник похвалил его архитектурно-художественные достоинства. Пропускная способность переправы составит восемь тысяч машин в сутки.

фото: kremlin.ru