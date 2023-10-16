Central European University* признали нежелательной в РФ организацией

Генпрокуратура объявила нежелательной в РФ австрийскую неправительственную образовательную организацию Central European University*.

Ведомство не устраивает то, что университет под видом пропаганды демократических ценностей в странах Восточной Европы на самом деле занят целенаправленной дискредитацией российской армии. Ему в вину ставится также систематическое искажение истории, умаление заслуг российских исторических фигур и генерирование антироссийских настроений.

"Продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности", - говорится в характеристике организации.

Надзорный орган отмечает, что финансирование CEU* осуществляют компании, связанные с предпринимателем и филантропом Джорджом Соросом.

*Генпрокуратура объявила деятельность Central European University нежелательной в РФ

Фото: ЗАКС.Ру