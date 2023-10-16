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Новости 17:46

В России начали снижать оптовые цены на курицу

фото ЗакС политика В России начали снижать оптовые цены на курицу

Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении оптовых цен на куриное мясо, на которое пошли производители после ее запроса.

Речь идет об имеющих доминирующее положение на рынке фирмах "Приосколье", "Черкизово" и "ГАП Ресурс".

Ведомство также обратилось к торговым сетям с рекомендацией соразмерно снижать цены на курицу в тех случаях, когда это делает поставщик.

По последним данным Росстата, охлажденная и замороженная курица c начала года подорожала на 26%. За это же время куриные яйца подорожали почти на 10%.

фото: unsplash


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