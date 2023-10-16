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Новости 18:52

Пискарев хочет запретить иностранцам вести следственные действия в России

фото ЗакС политика Пискарев хочет запретить иностранцам вести следственные действия в России

Депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал об окончании работы над новым законопроектом, согласно которому официальным представителям зарубежных государств будет запрещено вести следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Инициатива также распространяется на международные организации, в которых Россия не состоит.

"Речь идет о действиях по сбору доказательств, включая дистанционные и трансграничные контакты из-за рубежа, которые проводятся в обход нашего законодательства, международных договоров, и в целях, противоречащих интересам нашей страны", - пояснил единоросс в своем Telegram-канале, отметив важность пресечения провокаций со стороны зарубежных спецслужб.

В случае принятия законопроекта в Уголовном кодексе появится новая статья 294.1 УК. Лишать свободы по ней авторы предлагают на срок до пяти лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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