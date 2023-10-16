"Защитим наше бесценное наследие": Беглов рассказал о плюсах нового Генплана

В своем еженедельном обращении к горожанам губернатор Петербурга Александр Беглов подробно остановился на теме нового Генплана, проект которого сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

При принятии и реализации документа органы власти будут руководствоваться главным образом стремлением защитить историческое наследие. Беглов отметил, что новый Генплан включил в себя все предложения президента по развитию городского железнодорожного узла.

"У нас появятся новый современный комфортабельный терминал на Лиговском проспекте. И новый вокзал для электропоездов на станции "Волковская"", - рассказал глава города.

Еще одной важнейшей составляющей будущего Генплана станет приоритет общественного транспорта. Городу предстоит развитие трамвайной сети и подземки.

"Будущие станции и вестибюли метро нанесены на карту предельно четко. Это позволит закрепить за ними конкретные места, перевести проектирование метро на системную основу", - отметил Беглов.

Наконец, чиновники собираются обустраивать прибрежные территории у Финского залива, сохранив нынешний показатель озеленения - 27% от всей площади мегаполиса.

Фото: ЗАКС.Ру