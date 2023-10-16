Милонов хочет оснастить все детские сады камерами видеонаблюдения

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с новой законодательной инициативой, которая продиктована недавно открывшимимися случаями жестокого обращения воспитателей с детьми в Новосибирске. Для борьбы с подобными явлениями депутат предложил оснастить все детские сады в стране системой видеонаблюдения.

"Когда воспитатель знает, что он находится под объективами камер, он ведёт себя иначе, лучше выполняет свои профессиональные обязанности, вежливо относится к воспитанникам. И такая идея никого не должна обижать или смущать", - написал политик в своем Telegram-канале.

В понимании Милонова, к видеоархиву должно иметь ограниченное число лиц. Поднимать этот архив полиция должна иметь право только на случай возникновения той или иной конфликтной ситуации. Такой уровень наблюдения, по мнению депутата, не будет нарушать прав воспитателя.

Фото: ЗАКС.Ру