Минфин собирается поднять минимальные цены на крепкий алкоголь

Министерство финансов разработало проект приказа, повышающий с 1 января следующего года минимально допустимые цены на различные виды крепких алкогольных напитков. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Водку в полулитровой бутылке предлагается продавать по цене от 299 рублей (вместо сегодняшних 281 рубля), бренди подорожает с 375 до 403 рублей, коньяк - с 517 до 556 рублей. В пояснительной записке говорится о росте цен на комплектующие и на иностранное оборудование, а также о вреде от санкций.

"Необходимо отметить и рост курса доллара к рублю в 2023 году по сравнению с 2022 годом, что непосредственно повлияло на увеличение себестоимости продукции, а также рост стоимости логистических услуг по сравнению с 2022 годом на 15 процентов", - гласит текст документа.

Кроме того, в проекте приказа чиновники включают в перечень напитков с регулируемыми ценами ром. Минимальной ценой для полулитровки рома сделали 403 рубля.

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