В Петербурге от незаконный торговли освободили 400 "квадратов" площади

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга провел рейд, в результате которого снесли 13 незаконных павильонов, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе комитета.

Всего специалисты комитета освободили более 400 квадратных метров площади. Работы проводились в Кировском, Красногвардейском, Приморском, Московском, Василеостровском и Фрунзенском районах, а также во Всеволожском районе Ленобласти на участках, принадлежащих Петербургу.

Три землепользователя решили добровольно снести свои павильоны. Остальным придется оплатить стоимость демонтажах работ, проводимых ККИ.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга