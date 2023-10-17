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В Госдуме начали отзывать ратификацию договора о ядерных испытаниях

фото ЗакС политика В Госдуме начали отзывать ратификацию договора о ядерных испытаниях

Государственная Дума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), об этом 17 октября в своем Telegram-канале написал спикер парламента Вячеслав Володин.

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", – написал Володин в своем канале.

Также парламентарий отметил, что Россия 23 года ждала, когда США ратифицирует ДВЗЯИ, однако этого сделано не было.

В конце депутат заявил, что в России сделают все, чтобы обезопасить своих граждан, а "глобальный стратегический паритет был сохранен".

Фото: ЗАКС.Ру


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