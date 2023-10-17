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Новости 10:16

У Политехнического колледжа появится новый корпус в Приморском районе

фото ЗакС политика У Политехнического колледжа появится новый корпус в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга хотят построить новый корпус Политехнического колледжа, об этом 17 октября пишет "Деловой Петербург".

Проект одобрили на совещании губернатора Александра Беглова с правительством города.

Новый учебный корпус с трансформаторной подстанцией хотят построить между Шуваловский проспектом, проспектом Авиаконструкторов, улицей Шаврова и Планерной улицей. Ранее на этом месте планировали возвести бизнес-центр.

Недалеко от будущего корпуса уже находится здание Политехнического колледжа городского хозяйства. Строительство нового комплекса, по мнению губернатора Александра Беглова, позволит увеличить количество мест для обучения в учреждении, которое готовит востребованных специалистов.

Фото: unsplash.com


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