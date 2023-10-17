На улице Ярослава Гашека может появится сквер для людей с проблемами зрения

Во Фрунзенском районе Петербурга может появиться сквер, разработанный в соответствии с рекомендациями врачей для людей с проблемами зрения, об этом 16 октября рассказал глава администрации района Константин Серов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Сквер появится на улице Ярослава Гашека недалеко от клиники "Микрохирургия глаза" имени Федорова.

На данный момент проект находится в разработке, поэтому дата создания и подробности планировки сквера неизвестны. По словам Серова, в сквере могут появится специальные зеркала и стекла, а для дальтоников высадят разноцветные кусты.

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