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Новости 11:16

На улице Ярослава Гашека может появится сквер для людей с проблемами зрения

фото ЗакС политика На улице Ярослава Гашека может появится сквер для людей с проблемами зрения

Во Фрунзенском районе Петербурга может появиться сквер, разработанный в соответствии с рекомендациями врачей для людей с проблемами зрения, об этом 16 октября рассказал глава администрации района Константин Серов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Сквер появится на улице Ярослава Гашека недалеко от клиники "Микрохирургия глаза" имени Федорова. 

На данный момент проект находится в разработке, поэтому дата создания и подробности планировки сквера неизвестны. По словам Серова, в сквере могут появится специальные зеркала и стекла, а для дальтоников высадят разноцветные кусты.

Фото: unsplash.com


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