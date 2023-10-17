Финские власти начнут строительство забора на границе с Россией зимой 2024 года

Зимой 2024 года власти Финляндии начнут строить ограждения на границе с Россией, об этом 17 октября пишут РИА Новости со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

В районе города Иматра ранее уже возвели пилотный участок будущего ограждения.

На данный момент на севере страны около города Салла проходят испытания альтернативных путей пересечения водно-болотной местности.

В бюджете 2023 года правительство Финляндии выделило 139 миллионов евро на строительство забора на границе с Россией. По оценкам пограничных служб, этого хватит на строительство 70 километров ограждения.

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