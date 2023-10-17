В Петербурге закончился сезон фонтанов

Фонтаны, которые обслуживаются ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", отключаются на зимние каникулы, об этом 17 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

До конца ноября будут проведены работы по консервации сооружений. Специалисты сольют воду из чаш и труб, очистят элементы сооружений, настроят системы отопления и вентиляции в камерах управления фонтанов и многое другое.

С 1 октября некоторые фонтаны уже были отключены, например, на Московской площади, у Финляндского вокзала и другие крупные фонтанные сооружения.

В 2023 году работало 87 фонтанов ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Фото: peterhofmuseum.ru