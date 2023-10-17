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Новости 12:44

Смольный собирается закупить в 4 раза больше соли для дорог

фото ЗакС политика Смольный собирается закупить в 4 раза больше соли для дорог

Администрация Петербурга увеличила закупки реагентов для обработки дорог зимой, об этом 17 октября пишет "Коммерсантъ".

Всего планируется закупить 144 тысяч тонн технической соли, что в 4 раза превышает количество приобретенной соли в 2022 году. Тогда власти закупили 37 тысяч тонн.

При этом объемы закупок песка сильно не вырастут: в 2023 году закупят 88 тысяч тонн. В 2022 году город приобрел 80 тысяч тонн.

Однако отмечается, что материалы всегда покупаются с запасом, поэтому необязательно, что все используют в этот зимний сезон.

Также в городе попробуют использовать реагент "Бионорд", его закупят 20 тысяч тонн и будут использовать в центре Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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