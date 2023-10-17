Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против Дарьи Треповой*

Генпрокуратура России утвердила обвинение по уголовным делам в отношении Дарьи Треповой* и Дмитрия Касинцева, об этом 17 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, Трепова* вошла в состав организованной группы для совершения теракта в кафе на Университетской набережной в Петербурге с целью дестабилизации органов государственной власти. В результате произошедшего взрыва погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

Девушку в общей сложности будут судить по трем статьям: о террористическом акте, совершенном группой, повлекшем смерть человека (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), о незаконном обороте взрывчатых веществ группой лиц (ч. 4 ст. 222.1 УК) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК).

Также следствие считает, что в день совершения теракта Трепова*, скрываясь от правоохранительных органов, остановилась в квартире у Дмитрия Касинцева, который знал о совершенном взрыве. Касинцева будут судить по статье об укрывательстве (ч. 2 ст. 316 УК).



*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру