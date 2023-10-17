Суд Петербурга оштрафовал издание EVENT LIVE за отсутствие плашки иноагента у Noize MC*

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал издание и его главного редактора за распространение информации об иноагенте без маркировки, об этом 17 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Установлено, что в июне 2023 года в материале издания EVENT LIVE упоминается рэпер Noize MC* без указания на статус иностранного агента.

Защитник в суде пояснила, что издание проверяет публикуемые материалы на наличие иностранных агентов в них, однако в редакции не знали настоящее имя Noize MC*, соответственно не нашли его в списке иноагентов.

Суд оштрафовал издание на 40 тысяч рублей, а его главного редактора на 4 тысячи.

*Минюст внес Ивана Алексеева (Noize MC) в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру