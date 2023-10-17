Более чем у половины инвалидов СВО ампутировали руки или ноги

Заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко во вторник 17 октября поделился с сенаторами статистикой, касающейся увечий, которые получают участники военной спецоперации.

"Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это действительно такая яркая проблема, это много", - приводит его рассказ ТАСС.

Ампутация рук зафиксирована у 20% от всех получивших инвалидность в зоне СВО, что, по оценке чиновника, чрезвычайно высокий показатель.

Подавляющее число участников спецоперации проходит освидетельствование всего в трех регионах: Москве, Подмосковье и Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру