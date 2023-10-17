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Новости 17:26

Ведерников предложил ежегодно отмечать день флага Псковской области

фото ЗакС политика Ведерников предложил ежегодно отмечать день флага Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес в Псковское областное собрание депутатов инициативу, устанавливающую 20 февраля в качестве дня флага региона. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Идею могут рассмотреть в течение осенней сессии. Глава области предлагает в день флага проводить праздничные мероприятия и торжественно вывешивать официальное знамя на зданиях. Оплачивать эти мероприятия предлагается из регионального и муниципальных бюджетов.

Флаг Псковской области был утвержден четыре года назад.

фото: kremlin.ru


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