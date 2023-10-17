Территорию петербургского музея стрит-арта очистили от граффити

На востоке Петербурга во дворах музея стрит-арта (шоссе Революции, 84) уничтожили все имевшиеся граффити. Об этом сообщила Государственная административно-техническая инспекция.

Чиновники вынесли предостережение владельцам территории прошлым летом. Последний рисунок исчез накануне. Параллельно с их закрашиванием некоторые стены и поверхности были отремонтированы.

Музей, основанный в 2012 году, в настоящее время не работает, почти два года не обновляются и официальные страницы учреждения в соцсетях. Его закрыли для посещения на неопределенный срок. Строения на местности также занимает завод слоистых пластиков.

фото: ГАТИ