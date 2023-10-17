ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:03

Более 100 млн рублей штрафа выписали сервису Zoom за "неприземление" в РФ

фото ЗакС политика Более 100 млн рублей штрафа выписали сервису Zoom за "неприземление" в РФ

Мировой судья в Москве постановил взыскать с сервиса для видеоконференцсвязи Zoom 115 млн рублей, передает "Интерфакс". Сумма представляет собой оборотный штраф: 10% от выручки за весь прошлый год. 

Компанию признали виновной в отказе совершить так называемое "приземление" в РФ, то есть, открыть официальный филиал и личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Тем самым она нарушила ч. 2 ст. 13.49 КоАП (неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете). Согласно протоколу, суточная аудитория сервиса составляет примерно полмиллиона человек. Составителями было также отмечено, что компания собирает персональные данные пользователей.

Вынесенное решение в российской юридической практике стало прецедентным. Судебное заседание прошло без представителей и адвокатов Zoom.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама