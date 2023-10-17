В Петербурге задержали сочувствующего шаману Габышеву

Петербургские правоохранители 17 октября прервали одиночный пикет, в который возле Исаакиевского собора встал активист Никита Линник. Об этом он рассказал правозащитникам из организации "ОВД-Инфо"*.

Своим плакатом демонстрант решил поддержать якутского шамана Александра Габышева, который находится на принудительном психиатрическом лечении в Уссурийске. Линник потребовал его освобождения. Пикетчика задержали спустя 45 минут после начала акции и увезли в один из участков Адмиралтейского района.

Напомним, что Габышев получил известность в конце прошлого десятилетия своей попыткой похода на Москву. Выполнить задуманное шаман не успел из-за возбужденного в его отношении дела о призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК).

UPD 20:15 Линника выпустили с протоколом о нарушении коронавирусных запретов (ст. 8.6.1 КоАП СПб)

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру